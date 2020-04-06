شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسواق الكويتية تتيح للشركات شراء أسهم الخزينة إلكترونياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أتاحت هيئة أسواق المال الكويتية للشركات المساهمة الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لشراء أو بيع الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)، بالتقدم بالطلب وفق أحكام هذا الكتاب، وذلك عبر البريد الإلكتروني ل مجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وخاطبت بعض الشركات المدرجة هيئة أسواق المال بخصوص امكانية تفعيل حق شراء أسهم الخزينة لديها رغبة في تحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة بالسوق، بحسب صحيفة الجريدة.

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ومن تلك الأهداف تخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

وشراء أسهم الخزينة في ظل الظروف الراهنة يجب أن يجري وفقا لأسس استثمارية صحيحة لاختيار الوقت المناسب لاقتناص هذه الأسهم، وتحقيق العوائد المرجوة منها من خلال اقتنائه بمستوى سعري رخيص وبيعه في السوق أو لمستثمر استراتيجي.

ونصت تعليمات هيئة الأسواق على أنه لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة، وتخفيض رأس المال المدفوع للشركة، واستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم، وكذلك سداد دين قائم على الشركة لمصلحة الغير.