الاقتصاد

 الين يتراجع مع توقعات إعلان الطوارئ باليابان 

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تراجع الين اليوم الاثنين بعدما أوردت وسائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي قد يعلن حالة طوارئ قريبا ربما غدا الثلاثاء لكبح زيادة تبعث على القلق في حالات الإصابة بفيروس .

وقلص الجنيه الإسترليني خسائره أمام الدولار واليورو بعدما أكدت بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون مستمر في قيادة الحكومة بعدما أمضى الليلة في المستشفى لإجراء فحوص حيث مازال يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس.

وكان الدولار في موقف متراجع أمام اليورو بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الشركات بالولايات المتحدة قلصت الوظائف بسرعة بالغة بينما يدفع وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي لركود شديد.

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