شكرا لقرائتكم خبر عن 51.5 مليار دولار قيمة عجز الموازنة في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة المالية الاندونيسية، سري مولياني إندراواتي اليوم الاثنين، إن العجز الجديد في ميزانية إجمالي الناتج المحلي، والبالغ نسبته 07ر5 بالمئة، يساوي 5ر51 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن إندراواتي قولها لنواب البرلمان، اليوم الاثنين، إن العجز الأوسع يأتي نتيجة لتراجع عائدات الدولة وزيادة الإنفاق من أجل حماية الاقتصاد المحلي من تأثير وباء كورونا المستجد "كوفيد19-".

وتتوقع الوزارة انخفاض إيرادات الدولة إلى 9ر1760 تريليون روبية، بالمقارنة مع 2ر2233 تريليون روبية، بينما تتوقع ارتفاع النفقات إلى 8ر2613 تريليون روبية، بالمقارنة مع 2540 تريليون روبية.

وأوضحت إندراواتي إن تمويل عجز الميزانية في الوضع الحالي هو أمر صعب، مضيفة أن الحكومة ستكون شديدة الحكمة في توفير الأموال اللازمة.