شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : 40% تراجعاً في مبيعات السيارات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات أولية أن تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا تراجع 40 بالمئة في مارس الماضي مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا الذي اضطر العديد من المشترين المحتملين للزوم منازلهم.
بلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999.
وأمر رئيس الوزراء بوريس حونسون بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي مع سعي حكومته لإبطاء انتشار فيروس كورونا. واستحوذ مارس على نحو 20 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات في 2019.
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