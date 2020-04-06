شكرا لقرائتكم خبر عن بيور هارفست الإماراتية تحصل على تعهدات استثمار بقيمة 120 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بيور هارفست الإماراتية الناشئة للمزارع الذكية اليوم الاثنين، إنها جمعت تمويلا جديدا بقيمة 20.6 مليون دولار وضمنت تعهدات بقيمة 100 مليون دولار أخرى.

تستثمر وفرة إنترناشونال، وهي شركة استثمار مملوكة لمؤسسة معاشات التقاعد الكويتية الحكومية، عشرة ملايين دولار في التمويل الجديد، وتلتزم بمساهمة رأسمالية وتمويل مشروع بقيمة 100 مليون دولار.

تكنولوجيا الغذاء من الصناعات الناشئة في دول الخليج العربية، حيث تندر الأراضي الصالحة للزراعة وتتخطى درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية.

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وتوفر بيور هارفست الطماطم، التي تنمو في مزرعة مغلقة وبيئة متحكم فيها، للمتاجر والفنادق والمطاعم بالإمارات.

قال الرئيس التنفيذي، سكاي كيرتز لرويترز إن الشركة، التي بدأت العمل في 2018، ستوسع عملياتها بشكل كبير في الإمارات، حيث حصلت في الآونة الأخيرة على 74 فدانا، وفي السعودية.

ومن المتوقع أن تصبح مزارع الشركة في الإمارات قيد التشغيل بنهاية العام، بينما ستشغل مزارعها في السعودية، حيث حصلت على 14.8 فدان، بحلول الربع الأول من 2021.