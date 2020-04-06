شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.35% بمستهل تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.1 مليار جنيه بعد مرور 25 دقيقة ليصل إلى مستوى 526.079 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 9397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 1336 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 10894 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 3505 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1019 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة، اميرالد للاستثمار العقارى، 892 سهم، 546 سهم، على التوالى، كما اشترى مجلس إدارة شركتى مطاحن مصر العليا، المصرية للمنتجعات السياحية، 20 سهم، 100 ألف سهم، على التوالى.

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كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى البنك التجارى الدولى-مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 150 ألف سهم، 241 ألف سهم، على التوالى، واشترت إدارة البنك التجارى الدولى 1000 سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 3 آلاف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 30 ألف سهم، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 500 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إيقاف تداول أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم رواد السياحة، العبوات الطبية، المصرية للمنتجعات السياحية، الملتقى العربى للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية.

فيما أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة بشراء بحد أقصى عدد 14.5 مليون سهم تمثل نسبة 2% من أسهم الشركة القائمة كأسهم خزينة من الفترة 6 إبريل إلى 5 يونيو، وذلك تأكيدا للمستثمرين على ثقة الشركة فى أداء السهم وتحقيق معدلات استثمارية قوية بمجرد استقرار الأوضاع الراهنة، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد المالية للشركة، وتعيين شركة فاروس لتداول الأوراق المالية السمسار المنفذ لعملية شراء أسهم الخزينة.

كما وافق المجلس على التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لمؤسسة مصر الخير بهدف شراء أجهزة تنفس صناعى وأدوات ومعدات حماية ووقاية لأفراد الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحى.