شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات البريطانية الجديدة تهوى 40% فى مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أولية أن تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا تراجع 40 % في مارس مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا الذي اضطر العديد من المشترين المحتملين للزوم منازلهم.

وبلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس - وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999.

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وأمر رئيس الوزراء، بوريس حونسون بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي مع سعي حكومته لإبطاء انتشار فيروس كورونا، واستحوذ مارس على نحو 20 % من إجمالي تسجيلات السيارات في 2019.

وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في 2016.

وتوقع اتحاد مصنعي السيارات وموزعيها في أحدث تقديراته المنشورة في يناير انخفاض الطلب في العام بأكمله أكثر من 2.5% إلى 2.25 مليون سيارة.