شكرا لقرائتكم خبر عن 23.4 % زيادة فى تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانأ صحفيأ بمناسبة اليوم العالمى للصحة، يحتفل بهذا اليوم فى السابع من إبريل كل عام وهو الموافق تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التى تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي، وشعار هـذ ا العــام (التغطية الصحية الشاملة) .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 3.625 مليون مريض بتكلفة 10.375 مليار جنيه عام 2019 مقابل 2.632مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.4٪ في تكاليف العلاج.

وبالنسبة للقطاع الحكومي بلغ إجمالي عدد المستشفيات 691 مستشفى عام 2018 مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 ٪ ، وبلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2018 مقابل 87 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.3 ٪، وبلغ اجمالي عدد الاطباء 113305 طبيباً (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 124871 طبيباً عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 9.3 ٪.

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وسجل إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 196686 ممرضاً عام 2018 مقابل 191351 ممرضاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها2.8 ٪، وبلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 55.581 مليون عام 2018 مقابل 54.177 مليون منتفعاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.6٪.

وتضمن البيان مستشفيات الوزارات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام)، وبلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2018 مقابل 27 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها. 3.7٪ ، بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريراً عام 2018 مقابل 2561 عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 7.8٪.

وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1157 مستشفى عام 2018 مقابل 1094 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.8٪، وبلغ اجمالي عدد الاطباء 30733 طبيباً (بشريين/ اسنان) عام 2018 مقابل 26650 طبيباً (بشريين/ اسنان) عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 15.3٪.

وسجل اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 22766 ممرضاً عام 2018 مقابل 20711 ممرضاً عام 2017 .