شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العاشر يقرر إلغاء تخصيص وحدات سكنية بعد ارتكاب أصحابها مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم إزالة مخالفة بوحدة سكنية بالمجاورة 49 بالحى السادس، ومخالفة بوحدة سكنية أخرى بالمجاورة 39 بالحى الخامس، وذلك لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، بغرض فتح محلين تجاريين، حيث استغل مالكا الوحدتين الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد وأقدما على تنفيذ المخالفتين.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه تم رصد المخالفتين خلال مرور حملات إزالة المخالفات بأرجاء المدينة، حيث قام مالكا الوحدتين السكنيتين بهدم الحوائط الخارجية وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين، وعلى الفور قامت إدارة الإزالات والإشغالات برفع الأبواب ومصادرتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء التخصيص لعدم الالتزام بالنشاط السكنى المخصص لها الوحدة.

وأكد المهندس خالد شاهين استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بأنحاء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للإزالة الفورية لأى مخالفات أو تعديات للحفاظ على النسق الحضارى للمدينة.

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كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد شن حملة مكبرة لإزالة العشوائيات بالمدينة، شملت مناطق المجاورة الـ 14 "كور هاوس" بالحى العاشر – المجاورة 59 بالحى الثامن – إبنى بيتك بالحى الثانى عشر، وذلك بالاشتراك بين إدارات الأمن والإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة بناءات عشوائية وحظائر طيور وزراعات عشوائية وبلكونات مخالفة خارج خط التنظيم ورفع أبواب صاج من وحدات "إسكان اجتماعى"أثناء الشروع فى فتح محال بالحى العاشر، ورفع الإشغالات الموجودة بمنطقة إبنى بيتك بالحى الثانى عشر وتمشيط جميع طرق وشوارع المدينة.