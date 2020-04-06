سهم المؤسسة العربية المصرفية يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.19% خاسراً 2.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1319.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 450.4 ألف سهم بقيمة 60.1 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.1% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4.17%.
وفى سياق آخر أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن تعرضه من خلال التمويل المشترك إلى مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية بمبلغ 32.7 مليون دولار، فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة Finabir.
وفى سياق متصل أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن إعفائه من إعداد وإعلان النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن تداعيات تفشى فيروس كورونا، وبالتالى فأن أول إعداد وإعلان للقوائم المالية فى 2020 سوف يكون فى يونيو 2020 عن مدة ستة أشهر من العام.
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