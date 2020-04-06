الاقتصاد

سهم المؤسسة العربية المصرفية يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سهم المؤسسة العربية المصرفية يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.19% خاسراً 2.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1319.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 450.4 ألف سهم بقيمة 60.1 ألف دينار.

 

Advertisements

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.1% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4.17%.

 

وفى سياق آخر أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن تعرضه من خلال التمويل المشترك إلى مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية بمبلغ 32.7 مليون دولار، فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة Finabir.

 

وفى سياق متصل أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن إعفائه من إعداد وإعلان النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن تداعيات تفشى فيروس ، وبالتالى فأن أول إعداد وإعلان للقوائم المالية فى 2020 سوف يكون فى يونيو 2020 عن مدة ستة أشهر من العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهم المؤسسة العربية المصرفية يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا