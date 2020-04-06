شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.5% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.5% رابحا 33.61 نقطة ليصل إلى مستوى 6785.80 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.36% رابحا 20.60 نقطة ليصل إلى مستوى 5690.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 69.8 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفع 152 سهما، فيما تراجع 29 سهما.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.15%.

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وجاء سهم "عناية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 9.94%، ثم سهم الأهلية بنسبة 6.62%، فيما جاء سهم "أسمنت الجنوب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.67%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 1.20%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 1.17%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سافكو، عن تلقيها اشعاراً أمس الأحد، يتضمن عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في إتمام عملية التركز الاقتصادي لصفقة استحواذ اتفاقية بيع وشراء حصص مشروطة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي طرف ذي علاقة، والتي تمتلك 42.99% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو، لغرض شراء 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية لاتزال خاضعة لموافقة هيئة السوق المالية على زيادة راس مال شركة سافكو وإصدار أسهم العوض لشركة سابك. وكذلك موافقة الجهات الرسمية المعنية بذلك والجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية تتعلق بالصفقة المذكورة في حينه.