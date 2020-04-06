شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 10 قطاعات على رأسها البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 21.1 نقطة ليصل إلى مستوى 4733.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% رابحاً 35.32 نقطة ليصل إلى مستوى 5095.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 6.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4022.84 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.33%، خاسراً 12.810 نقطة ليصل إلى مستوى 3914.13 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 46.9 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار كويتى عبر 4218 صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاعى البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز والاتصالات بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالى.

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.75%، تليه الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.74%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.94% ثم شركة انوفست بنسبة 9.46%، ثم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 6.86%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة ياكو الطبية.

شركة مجموعة الراي الاعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

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شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة ياكو الطبية.

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة.

شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة برقان لحفر الآبار.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار.