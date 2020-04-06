شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس لا يزال صاعد– تحليل -6-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس الصاعد والقائم على ثبات الدعم الإضافي المتمركز عند 2.0700 لنستمر بترجيحنا الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نذكر بأهمية تجاوز السعر لمستوى 2.2100 ليمكنه ذلك من الوصول نحو المقاومة المحورية المستقرة عند 2.2930 والتي تشكل بدورها الهدف الرئيسي للميل التصحيحي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.1600 و 2.2930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد