شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 6-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتجميع العزم الإيجابي المطلوب-باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50- ليتمكن بذلك من استئناف المحاولات التصحيحية الصاعدة بالإضافة إلى ابتعاده عن الدعم المستقر عند 710.00.

نذكر بتمركز الهدف الإيجابي الأول عند 765.00 وبتجاوزه ستمتد التداولات نحو مقاومة القناة الهابطة والمتمركزة حاليا عند 795.00, أما التسلل دون الدعم الحالي سيفعل سيطرة الميل الهابط من جديد لنتوقع تكبد السعر لخسائر عديدة بدأ من 620.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد