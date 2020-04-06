شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 6-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتجميع العزم الإيجابي المطلوب-باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50- ليتمكن بذلك من استئناف المحاولات التصحيحية الصاعدة بالإضافة إلى ابتعاده عن الدعم المستقر عند 710.00.
نذكر بتمركز الهدف الإيجابي الأول عند 765.00 وبتجاوزه ستمتد التداولات نحو مقاومة القناة الهابطة والمتمركزة حاليا عند 795.00, أما التسلل دون الدعم الحالي سيفعل سيطرة الميل الهابط من جديد لنتوقع تكبد السعر لخسائر عديدة بدأ من 620.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 6-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.