شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلتقط أنفاسه- تحليل - 6-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل بعض الارتداد التصحيحي الصاعد محاولا التقاط أنفاسه بعد تسجيله لمستوى 116.35, ما سبق لن يؤثر على المسار الهابط نظرا لتمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة بالإضافة لتشكيل مستوى 118.50 لمقاومة إضافية أمام التذبذبات الحالية.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك محاولة استئناف الهجوم السلبي والذي يستهدف بدوره مستوى 116.60 و 115.85 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 116.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط