الباوند مقابل الين يدخل بسبات سعري-تحليل - 6-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج دخوله بسبات سعري جانبي لينحصر بذلك ما بين الحاجز المستقر عند 134.60 بينما يستمر مستوى 132.40 باعتراض المحاولات الهابطة وليكرر تشكيله لتداولات جانبية حتى هذه اللحظة.
نشير إلى أن السيناريو الهابط سيبقى قائم بالاعتماد على قوة الحاجز المستقر عند 134.60 ولنستمر بترجيح المحاولات السلبية لحين التسلل دون مستوى 132.05 بهدف الوصول للمحطة السلبية التالية والمستقرة عند 130.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.85 و 132.06
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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