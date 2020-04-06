اليورو مقابل الباوند يحافظ على الايجابية– تحليل – 6-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد السلبي بتقديمه لإغلاق جديد فوق دعم القناة الصاعدة والمتمركز عند 0.8645 ليؤكد بذلك الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تقديم المتوسط المتحرك 55 للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب 0.8712 وليزيد من فرص استهداف السعر للمستويات الإيجابية والتي تبدأ من 0.8980 و 0.9310 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8760 و 0.8980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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