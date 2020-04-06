شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق حاجز 1600.00 دولار، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 1644.20 وتمتد إلى 1703.25 بعد اختراق المستوى السابق.
يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1607.70 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 1578.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1600.00 والمقاومة 1650.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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