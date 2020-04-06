شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل إلى الهدف الثاني – تحليل - 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج الدولار مقابل الفرنك بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الثاني المنتظر عند 0.9800، ويظهر تداولات جانبية في محاولة للتخلّص من العزم السلبي الذي يظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية للتوجه نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 0.9900.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9730 سيضع السعر ضمن المسار التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9870
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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