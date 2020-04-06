شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالزحف السلبي ليواصل الاقتراب من هدفنا الأول 0.5958، ويستمر بالتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.5787 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6097 سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد وزيارة مستوى 0.6236 مبدئياً.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5900 والمقاومة 0.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط