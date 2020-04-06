شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتكز على دعم القناة – تحليل - 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر عقود خام برنت اليوم بفجوة هابطة كبيرة كما يظهر بالصورة، لكننا نلاحظ أن السعر لامس دعم القناة اللحظية الصاعدة وارتد صعوداً بشكل قوي من هناك، ليستأنف المسار الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ويقترب من تغطية الفجوة المذكورة، مع الإشارة إلى أننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، في طريقه لزيارة مستوى 36.00 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق 31.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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