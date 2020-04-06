شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بفجوة هابطة – تحليل - 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بفجوة هابطة قوية وضعت السعر عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع الذي تم قياسه من 19.90 إلى 29.11، والذي يلتقي مع دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليستأنف السعر تداولاته الإيجابية بشكل قوي ويتجاوز حاجز 27.00 دولار في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 30.00، بينما يمثل كسر 25.60 عامل سلبي سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 24.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 30.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد