شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الين وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق في أولى جلسات هذا الأسبوع إلى تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.48% إلى مستويات 109.01 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.49، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 27 من آذار/مارس عند 109.13، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.33، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.55.

هذا وقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن حكومته ستعمل مع الإدارات المحلية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مع تطرقه لكون حكومته ناقشت ما إذا كان هناك حاجة لإعلان حالة الطوارئ في اليابان من عدمه، وحاء ذلك عقب ساعات من إعلان آبي الأربعاء عن قرار حكومته باحتجاز جميع الوافدين إلى بلاده من خارج اليابان لمدة 14 يوم في حجر صحي، ويشمل القرار اليابانيين القادمين من الخارج.

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كما إعلان رئيس الوزراء الياباني آبي أيضا الأربعاء الماضي عن حظر القادمين من 49 دولة أجنبية إلى بلاده لحين أشعار أخر، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب المتحدث باسم الحكومة اليابانية عن كون الأولوية في الوقت الراهن لوضع انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة، وأن الوضع الحالي لا يتطلب لجوء الحكومة لإقرار حالة الطوارئ في اليابان، ما نفي التقرير التي تطرقت مؤخراً لاحتمالية إعلان اليابان حالة الطوارئ مع مطلع هذا الشهر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كونه يعترف بأن المصارف المركزية لا يمكن أن توصل طباعة البنكنوت لفترة مطولة بلا حدود، مع تطرقه لكون بلاده لا تواجه أزمة في استقرار الأسعار في الوقت الراهن، وأفادته بأن بنك اليابان لا يزال يستهدف نمو التضخم إلى قرابة المستهدف عند 2%، وأنه لكي يقوم بذلك سيقوم بتعديل السياسة النقدية عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار.

على الصعيد الأخر، فقد انخفضت الوفيات في ولاية نيويورك للمرة الأولى وذلك على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وعقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار الفيروس التاجي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,137 ألف ولقي 62,955 شخص مصرعهم في 208 دولة.