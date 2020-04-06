شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي مع أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى منذ 25 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هدا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.0826 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0810 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0846، بينما حقق الأدنى له عند 1.0765، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0801.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تراجعاً 2.7% مقابل ارتفاع 5.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 1.4%، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.5 مقابل 17.1 في آذار/مارس.

ووفقاً لأخر التطورات المتعلقة بالأزمة الصحية العالمية وتفشي فيروس كورونا، فقد انخفضت الوفيات في ولاية نيويورك للمرة الأولى وذلك على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وذلك عقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار الفيروس التاجي.

كما سجلت إيطاليا أقل عدد وفيات في أكثر من أسبوعين، وسجلت فرنسا أدنى رقم في خمسة أيام وانخفض حصيلة الوفيات في إسبانيا لمدة ثلاثة أيام متتالية، بينما تم إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفي لإجراء الفحوصات بعد إصابته بالفيروس لمدة 10 أيام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,137 ألف ولقي 62,955 شخص مصرعهم في 208 دولة.