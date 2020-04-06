شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال امس الأحد أول جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 8485 نقطة، وذلك بعدما سجل المؤشر ارتفاعا بلغ 8513 نقطة، بينما أدني مستوى كان 8441 نقطة، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 8800 ومستوى 8200 نقطة خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,409 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,518 نقطة