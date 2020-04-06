بروج للتأمين يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 06-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بروج للتأمين (8270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.04 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.40، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.58 ومستوى المقاومة 16.40.
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