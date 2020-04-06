شكرا لقرائتكم خبر عن الإثمار القابضة تنفي علاقاتها بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة الإثمار القابضة، في بيان لسوق البحرين المالي عن عدم ارتباطها بمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية وشركاتها التابعة (المتعثرة).

وكشفت مجموعة "إن إم سي" في وقت سابق عن ديون وصلت إلى نحو 6.6 مليار دولار. وخلال الشهر الماضي، قالت شركة إن.إم.سي.هيلث إنها رصدت ديوناً تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، وهي ديون لم يُكشف عنها لمجلس الإدارة من قبل.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" مقرها الإمارات ومدرجة في سوق لندن منذ عام 2012، وتعمل شركة إن إم سي للرعاية الصحية في 19 دولة منهم المملكة العربية السعودية.