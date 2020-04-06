شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوي بالكويت 1.67% فبراير الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الكويت- التضخم، بنسبة 1.67% في فبراير 2020، على أساس سنوي.

وأفادت، بيانات الإدارة المركزية، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 115.4 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 113.5 نقطة بالشهر المماثل من 2019.

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وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 11 مجموعة أبرزها مجموعة الاتصالات بنسبة 3.9%، فيما تراجعت مجموعة خدمات المسكن بنسبة 0.86%.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.9% بالشهر الماضي، مقابل نحو 115.3 نقطة في يناير السابق له.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.