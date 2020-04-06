شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر العقارات المتحدة الكويتية السنوية تتراجع 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت خسائر شركة العقارات المتحدة، الكويتية، بنسبة 19.7% خلال عام 2019 إلى 7.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع خسائر بقيمة 8.99 مليون دينار كويتي في عام 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن انخفاض الخسائر يعود إلى زيادة مجمل الربح ونمو الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف التمويل بجانب تراجع حصة الشركة من خسائر شركات زميلة.

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وزاد صافي الخسائر لدى الشركة بنسبة 81% إلى 10.3 مليون دينار كويتي في الربع الأخير من 2019، مقابل 5.7 مليون دينار كويتي بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10% خلال العام الماضي كاملا إلى 113.8 مليون دينار كويتي، مقابل إيرادات بلغت 103.5 مليون دينار كويتي في عام 2018.

وزادت موجودات الشركة بنسبة 1% إلى 623 مليون دينار كويتي في عام 2019، مقابل 617 مليون دينار كويتي في العام السابق له.