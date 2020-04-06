شكرا لقرائتكم خبر عن الأرباح السنوية لـ"الصناعات الوطنية" الكويتية ترتفع 134% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بنسبة 134% خلال عام 2019 إلى 46.35 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 19.84 مليون دينار كويتي في العام السابق له.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ارتفاع الأرباح السنوية يعود إلى نمو إيرادات الاستثمارات.

وارتفعت موجودات الشركة بنسبة 3% خلال العام الماضي إلى 1.244 مليار دينار كويتي، مقابل 1.2 مليار دينار كويتي، بعام 2018.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% خلال 2019، إلى 243.5 مليون دينار كويتي، مقابل 214.25 مليون دينار كويتي في 2018.

وتحولت الشركة للأرباح بقيمة 10.54 مليون دينار كويتي بنهاية الربع الأخير من 2019 مقارنة بخسائر بـ12.4 مليون دينار كويتي بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 14.27 مليون دينار كويتي بواقع 10 فلوس للسهم، وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع.