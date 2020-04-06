الاقتصاد

تسوية مالية مع شركة تابعة لشركة العقارات المتحدة بقيمة 21 مليون دولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة العقارات المتحدة الكويتية إن شركتها التابعة "الريف للعقارات" بسلطنة عُمان نفذت تسوية خاصة بالنزاع القائم مع شركة وراه للإنشاءات بدفع مبلغ نهائي مقطوع قدره 8 ملايين ريال عماني  ما يعادل 20.8 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق الكويت المالي، إلى أن التسوية عبارة عن المبلغ المحكوم به مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الشركة والحفاظ على حقوقها، مشيرة إلى انخفاض قيمة التزامات الشركة التابعة بعد دفع كامل المبلغ لشركة واره للإنشاءات.

وتراجعت خسائر شركة العقارات المتحدة، بنسبة 19.7% خلال عام 2019 إلى 7.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع خسائر بقيمة 8.99 مليون دينار كويتي  في عام 2018.

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