سي.إن.بي.سي: روسيا والسعودية قريبتان جدا جدا من اتفاق لخفض إنتاج النفط

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:43 صباحًا, 6 أبريل 2020 م
المناطق- رويترز
صرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون (سي.إن.بي.سي) اليوم الاثنين أن السعودية وروسيا “قريبتان جدًا جدًا” من اتفاق لخفض إنتاج النفط وفقا لـ”رويترز”.
وقال “كيريل ديمترييف” الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي “أعتقد أن السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وستحقق قدرًا كبيرًا من الاستقرار، وهو استقرار مهم جدًا للسوق، ونحن قريبون جدًا “.
وتعقد دول تحالف “أوبك+” ودول نفطية أخرى في 9 أبريل الجاري اجتماعا لبحث إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج، وذلك بعد مرور نحو شهر على فشل دول التحالف، الذي يضم 24 منتجا من داخل وخارج “أوبك” في الاتفاق على شروط تمديد تخفيضات الإنتاج، التي انتهت في نهاية مارس الماضي.
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