شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع في التعاملات الفورية بنسبة 1.37 % والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 21.70 دولارًا أمريكيًا وبنسبة 1.37 % إلى 1609.75 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بمقدار 3.70 دولارًا أمريكيًا وبنسبة 0.23 % إلى 1613.10 دولارًا أمريكيًا.