شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش مع انحسار وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين حيث أثار تباطؤ في وفيات فيروس كورونا بفرنسا وإيطاليا الآمال في أن إغلاقات عامة كاسحة ربما بدأت تؤتي ثمارها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.9 بالمئة في الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق يوم الجمعة منخفضا للأسبوع السادس في سبعة أسابيع وسط توقف أنشطة الشركات بفعل الأزمة الصحفية.

وقفزت البورصتان الإيطالية والفرنسية 3.5 و3.4 بالمئة على الترتيب، حيث أظهرت البيانات أقل عدد وفيات في إيطاليا في أكثر من أسبوعين أمس الأحد، في حين انخفض العدد في فرنسا وتباطأت حالات الرعاية المركزة الجديدة بالمستشفيات.