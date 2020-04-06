شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.85 % والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.29 سنتًا، ما نسبته 0.85 في المئة ليصل سعره إلى 33.82 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.52 في المئة، ما يعادل 0.43 سنتًا ليصل إلى 27.91 دولارًا أمريكيًا.