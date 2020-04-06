طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات شهر رمضان المبارك، ذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات. كما طرحت الوزارة جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات. ونشرت صحيفة "اليوم السابع" أسعار منتجات شهر رمضان "الياميش والمشمشية والزبيب والبلح والتين" في منافذ المجمعات الاستهلاكية: * البلح نصف جاف - عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات - عبوة 700 جرام بـ 15 جنيهاً - عبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيهاً كما يتم طرح بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيهاً للكيلو، وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيهاً. Advertisements * الزبيب - زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه - زبيب إيراني زنه 500 جرام بسعر 40 جنيهاً. * عين جمل مقشر زنه 250 جرام بسعر 57.5 جنيه. * بندق مقشر زنه 250 جرام بسعر 42.5 جنيه. * لوز مقشر 250 جرام بسعر 45 جنيها وكاجو 250 جرام بسعر 57.5 جنيه. * مشمشية مستورة زنه 250 جرام بسعر 21.25 جنيه، واقراصيا مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه. * تين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيهاً، وقمر الدين سوري 400 جرام بسعر من 22 إلى 30 جنيهاً. * عرق سوس زنه 500 جرام بسعر 20 جنيهاً، وكركديه أسواني 250 جرام بسعر 12.5 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار منتجات «ياميش رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.