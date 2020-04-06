شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أبرز 9 سلع ارتفعت صادراتها فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 2.48 مليار دولار، مقابل 2.45 مليار دولار في يناير عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وتضمنت قائمة السلع التي ارتفعت قيمة صادرتها خلال يناير الماضي، كلا من صادرات البترول الخام، وبلغت 164 مليون دولار، مقابل 81 مليون دولار خلال الشهر المماثل لعام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 2 10%، كما بلغت الصادرات المصرية من الأسمدة نحو 107 مليون دولار، مقابل 100 مليون دولار في فترة التقرير، بنسبة زيادة بلغت 7.3%.

وسجلت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة نحو 61 مليون دولار، مقابل 51 مليون دولار في الفترة التي يرصدها التقرير، بنسبة ارتفاع قدرها 18.1%، وبلغت الصادرات المصرية من السجاد والكليم 28 مليون دولار، مقابل 23 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 22%، أما قيمة الصادرات من خضر مجمدة أو مبردة 16 مليون دولار، مقابل 9.9 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 0 7%.

وتضمنت قائمة الصادرات أيضا الأقمشة القطنية بواقع 11.6 مليون دولار، مقابل 11.3 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 2.5%، ثم الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا من الومنيوم 10.5 مليون دولار، مقابل 9 ملايين دولار بنسبة ارتفاع قدرها 16.4%، بالإضافة إلى صادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 8 ملايين دولار، مقابل 4.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع 96.4%، ثم الصادرات من نباتات وجذور للعطور والطب 8 ملايين دولار، مقابل 6.9 مليون دولار، خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع 16.4%.