شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يقترب من اختبار خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) الارتفاع في آخر جلساته، ليتخطى السهم مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكنه يتوقف بالقرب من مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وفي غضون ذلك تصل مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وقد حقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.37% بما يعادل 1.80 نقطة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 85.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 73.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 73.10 ومستوى المقاومة 85.00.