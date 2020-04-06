شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعمار (4220) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.40% بما يعادل -0.10 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.75، ليستهدف مستوى الدعم 6.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.80 ومستوى المقاومة 7.40.