شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الوطنية (8300) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 25.00، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته -0.33% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومدعوماً بالضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.45 على المدى القصير، وذلك طيلة ثبات الدعم 19.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 26.00.