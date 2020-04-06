بوبا العربية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بوبا العربية (8210) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة متذبذبة ملامساً فيها مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر هط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ أيضاً وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 96.00، ليستهدف مستوى الدعم 81.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.00 ومستوى المقاومة 96.00.

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