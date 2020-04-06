شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لأعلى مستوى له في آخر جلساته عند 6,881.39، ليرتد منه المؤشر انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه خلال تلك الجلسة ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04% بما يعادل 2.50 نقطة، ليظل بذلك مستوى المقاومة المهم 6,779.43 متماسكاً أمام اختبار المؤشر له، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها. لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6,347.89، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6,779.43. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,497.70 ومستوى المقاومة 7,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 66 عدد أسهم الشركات الخاسرة 117 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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