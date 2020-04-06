شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات هذا الأسبوع في مجملها إيجابية مع تغيب نبض التداول في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين وذلك بالتزامن مع تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم كنس المقابر.

وفي أخر التطورات المتعلقة بالأزمة الصحية العالمية وتفشي فيروس كورونا، فقد انخفضت الوفيات في ولاية نيويورك للمرة الأولى وذلك على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وذلك عقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار الفيروس التاجي.

كما سجلت إيطاليا أقل عدد وفيات في أكثر من أسبوعين، وسجلت فرنسا أدنى رقم في خمسة أيام وانخفض حصيلة الوفيات في إسبانيا لمدة ثلاثة أيام متتالية، بينما تم إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفي لإجراء الفحوصات بعد إصابته بالفيروس لمدة 10 أيام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,137 ألف ولقي 62,955 شخص مصرعهم في 208 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.84% ليربح 24.40 نقطة ويصل إلى المستوى 1,349.53، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.41% ليربح هو الأخر 429.38 نقطة ويصل إلى المستوى 18,249.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.62% ليربح 144.79 نقطة ويصل إلى المستوى 23,380.90، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.23% ليربح هو الأخر 38.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,763.95.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 2.39% ليخسر 237.64 نقطة ويصل إلى المستوى 9,697.54، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 3.35% ليخسر 169.82 نقطة ويصل إلى المستوى 5,237.30.