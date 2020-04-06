شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التجارة الحكومية تلجأ لأنظمة التقسيط هربًا من الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت شركات التجارة الحكومية للتوسع فى أنظمة البيع بالتقسيط، بالتعاون مع البنوك العامة، فى محاولة لتجاوز آثار الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وأشار حمدى أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو بنزايون"، التابعة للشركة القابضة للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة اتخذت كل إجراءات الوقاية فى فروعها سواء التى تديرهم ذاتيًا أو الفروع التى عليها شراكة مع القطاع الخاص، لافتًا أن كل الفرع البالغة نحو 126 فرعًا منتشرًا فى مختلف أنحاء الجمهورية تم تعقيمها وتطهيرها، وتطبيق كل قرارات الحكومة المتعلقة بالعمال ولاسيما أصحاب الأمراض المزمنة، مع اتخاذ الاحتياطات منها لانتشار الفيروس.

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وأشار حمدى أحمد لـ"الخليج 365"، إلى أن الشركة تتعاون مع الشركات الشقيقة، للتكامل خاصة فى فرع بنى سويف الذى تم فتح نظام التقسيط فيه لبيع الأثاث، بالتعاون مع الشركة التجارية للأخشاب التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى.

وحول المؤشرات المالية للشركة، كشف عن أننا نسعى لتحقيق 30 مليون جنيه، أرباحًا مع زيادة تقدر بنحو 20% عن العام الماضى فى الإيرادات، معتبرًا أن ما تحقق من مجمل ربح لم يسبق للشركة تحقيقه السنوات الماضية.