شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مواطن في الكيلو المربع بالقاهرة.. تعرف على الكثافة السكانية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل الدولة جهودًا كبيرة من أجل توسيع رقعة الأراضي والمساحات المتاحة وتخفيف الضغط على المدن الكبرى والكثافة السكانية، عن طريق التوسع في إنشاء المدن الجديدة وهم حوالي 8 مدن وفقًا للخريطة المعلنة، إلا أن خريطة الكثافة السكانية في مصر ما زالت تشهد معدلات كبيرة قياسًا بالدول الأخرى.

رغم أن المساحة الكلية لمصر تبلغ ما يجاوز مليون كيلومتر مربع، إلا أن معظم السكان يتركزون في الشريط الضيق لوادى النيل، بالإضافة إلى الواحات القليلة في وسط الصحراء، ومن المساحة المأهولة بالسكان نسبة لا تتجاوز 6.8% من جملة المساحة الكلية، وقد ترتب على ذلك أن مصر تعاني من كثافة سكانية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية في دول العالم.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن أجمالي الكثافة السكانية المأهولة في مصر تصل إلى 1394 نسمة لكل كيلو متر مربع، وتزداد هذه الكثافة كثيرًا في المحافظات الكبرى فتبلغ في القاهرة 50 ألف و259 نسمة لكل كيلو متر مربع، وتبلغ في الإسكندرية حوالي 3 آلاف و91 نسمة لكل كيلو متر مربع.

وفي المقابل تأتي محافظات أخرى تسجل أقل كثافات على مستوى الجمهورية، وكانت محافظة جنوب سيناء حيث بلغت 6.1 نسمة لكل كيلو متر مربع، ومن بينها محافظة الوادي الجديد وبلغت حوالي 224 نسمة لكل كيلو متر مربع.