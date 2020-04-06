شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الأحد عند مستوى 29٫90 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم الهام عند 30٫50 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين والتي من المتوقع ان تهبط بالسهم لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 25 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.4 بينما مستوى المقاومة هو 30.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط