شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 850 فلس، مكون بذلك نموذج "Hanging Man” وهومن الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 700 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 950 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 820.0 بينما مستوى المقاومة هو 875.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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