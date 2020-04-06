شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (KAMCO) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الأحد عند مستوى 70٫50 فلس، وهو أدني مستوى له خلال الجلسة، كما تراجع السهم ليغلق اسفل الحدالسفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 67 فلس كمستوى أول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 68.6 بينما مستوى المقاومة هو 74.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط