شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السكب الكويتية (KFOUC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 245 فلس، وذلك بعدما تعرض لمقاومة قوية بسبب ملامسته لخط الاتجاه الهابط طويل الأجل، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 200 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 320 فلس.،
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 229.0 بينما مستوى المقاومة هو 263.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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