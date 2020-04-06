شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يسجل أدني مستوى في اربعة سنوات -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 18٫90 ريال، والذي يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يشكل مقاومة دفعت السهم لأسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 10 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.6 بينما مستوى المقاومة هو 17 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط